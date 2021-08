Leben vor 1 Stunde

Hat Corona mit dem Zusammenhalt zwischen Jung und Alt geschwächt? Der Überlinger Alterswissenschaftler Andreas Kruse sieht Fehler bei der Politik

Der Gerontologe Andreas Kruse kennt die Schwierigkeiten des Alters. Er spricht darüber, warum Menschen gegen Pflegeheime in ihrer Nachbarschaft kämpfen, was Corona bewirkt hat und warum ältere Menschen sich so stark verändern, wenn sie Großeltern werden.