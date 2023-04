Klassisches Mittagsmenü, querbeet oder lieber Grünzeug? Hinter manch prosaischer Speisekarte verbirgt sich eine raffinierte Küche. Beim Karlsruher Restaurant „sein“ ist das so. Es gehört wie die „Mühle“ in Schluchsee zu den neuen Zwei-Sterne-Lokalen im „Guide Michelin“. Bei der Verleihung am Dienstagabend in Karlsruhe wurden elf Häuser im Südwesten neu ausgezeichnet, davon neun mit einem Stern.

Sterneregen für Baden-Württemberg

Insgesamt gibt es nun im Südwesten 64 Ein-Sterne-Lokale, 10 Zwei-Sterne-Lokale und 2 Gourmettempel der höchsten Drei-Sterne-Kategorie im Schwarzwaldort Baiersbronn: das „Restaurant Bareiss“ und die „Schwarzwaldstube“. Zwei Lokale auf Weltklasse-Niveau in einem so kleinen Ort sei schon mehr als beachtlich, sagte Ralf Flinkenflügel, Direktor des „Guide Michelin“ für Deutschland und die Schweiz. „Baiersbronn ist ein Highlight der internationalen Gastronomie.“ Zumal auch die Ein-Sterne-Lokale „Schlossberg“ und das „1789“ in dem Ort im Kreis Freudenstadt sind.

Stern für „die burg“ in Donaueschingen

Beachtlich ist der Zuwachs an Sternen in Freiburg: Hier gibt es mit dem „Colombi Restaurant“, der „Eichhalde“ und der „Wolfshöhle“ gleich drei neue Ein-Sterne-Restaurants. Mit einem Stern schmücken sich nun auch „die burg“ in Donaueschingen, „Das garbo im Löwen“ in Eggenstein-Leopoldshafen, das „Esszimmer im Oberschwäbischen Hof“ in Schwendi, das „Hegel Eins“ in Stuttgart, das „MARKOS“ in Weingarten bei Ravensburg und das „bi:braud“ in Ulm, dessen Küchenchefin Alina Meissner-Bebrout zugleich mit dem „Young Chef Award“ geehrt wurde. Als Sommelier wurde Christophe Meyer aus dem „Le Pavillon“ in Bad Peterstal-Griesbach ausgezeichnet.

Gestrichen wurden von der Sterne-Liste drei Adressen in Fellbach, Herrenberg und Mannheim – die Häuser sind geschlossen.

Beeindruckende Entwicklung im „sein“ in Karlsruhe

Erstaunt registrierten die Tester die Entwicklung des Karlsruher Restaurants „sein“. Das Erfolgsrezept könnte damit zusammenhängen, dass Inhaber Thorsten Bender die Corona-Zeit genutzt habe, um sich in internationalen Top-Adressen weiterzubilden, neue Ideen zu entwickeln und seine eigene Handschrift zu verfeinern, meinte Flinkenflügel. Um Spitzenkoch zu werden, braucht es ihm zufolge gewisse Voraussetzungen: „Man muss neugierig sein und ein bisschen verrückt – nach guten Produkten.“

Bundesweit 334 Sterne vergeben

Bundesweit wurden dieses Mal 334 Sterne vergeben – so viel wie nie. In Deutschland gibt es nun 10 Restaurants mit drei Sternen, 50 Restaurants mit zwei Sternen und 274 Restaurants mit einem Stern.

Insgesamt lobten die Tester angesichts von schwierigen wirtschaftlichen Zeiten und Fachkräftemangel die beständige Qualität der deutschen Gastronomie. Sie waren angetan vom Mut und von der Flexibilität, mit der Gastronomen den verschiedenen Krisen trotzten.

Nachhaltige Arbeitsweise in Restaurants erfreulich

Erfreulich sei auch das zunehmende Bewusstsein der Gastronomen für eine nachhaltigere Arbeitsweise in den Restaurants. „Viele machen sich für Nachhaltigkeit stark und setzen in ihrer Küche auf Regionalität und Saisonalität.“ Dies wurde im „Guide Michelin“ mit dem „Grünen Stern“ honoriert, allein in Baden-Württemberg gibt es 15 Adressen, wobei 4 neu dazu kamen. Unter den bundesweit 28 neuen Restaurants mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis waren 10 aus Baden-Württemberg.

Der Michelin-Guide erscheint inzwischen in 41 Ländern, neben Europa auch in den USA und Asien. Hinter dem renommierten roten Restaurantführer steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. In Deutschland erschien der erste „Guide Michelin“ 1910, damals aber noch „den Herren Automobilisten“ gewidmet und vor allem mit Straßenrouten versehen. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen.

Neben dem „Guide Michelin“ erscheint auch der Restaurantführer „Gault&Millau“ regelmäßig als wichtiger internationaler Gourmet-Ratgeber. Er vergibt 0 bis 20 Punkte für die Restaurants. (dpa/lsw)