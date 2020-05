Mit seinen Äußerungen stelle sich Palmer gegen politische Werte und Grundsätze der Partei und agiere „systematisch“ gegen sie, erklärte der Landesvorstand nach einer Sitzung am Freitagabend. Mit seinem Auftreten diene der Politiker „nicht der politischen oder innerparteilichen Debatte, sondern der persönlichen Profilierung“.

„Der Landesvorstand missbilligt zutiefst dieses politische Agieren und distanziert sich deutlich von Boris Palmer„, hieß es in einer Erklärung: „Boris Palmer spricht nicht für die Grünen und die Grünen stehen nicht hinter Boris Palmer.“ Der Landesvorstand behalte sich ein Parteiordnungsverfahen vor.

Palmer hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Äußerungen für Empörung innerhalb und außerhalb der Partei gesorgt. Zuletzt hatte er in einem Interview zu den Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise gesagt: „Ich sag es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einen halben Jahr sowieso tot wären – aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.“

Die Grünen-Parteispitze hatte sich daraufhin deutlich von Palmer distanziert.

(AFP)