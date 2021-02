von sk

Egal ob Musikverein, Guggenmusik oder Lumpenkapelle: Blasmusik-Gruppen sind wichtig für die Fasnacht. In Zelten und auf Umzügen sind sie häufig der Stimmungsmacher.

Die Narren hoffen mit Sicherheit, dass laute Posaunen, Trompeten und Trommeln nach der Corona-Zwangspause im kommenden Jahr wieder auf die Straßen dürfen, um gute Laune an der fünften Jahreszeit zu garantieren.

Um für närrische Stimmung in Ihrem Wohnzimmer zu sorgen, haben wir für Sie Videos von Fasnachtsmusiken der Region zwischen Schwarzwald, Hochrhein und Bodensee aus den vergangenen Jahren gesammelt. Tanzen und singen Sie zuhause mit:

Beim Nachtumzug in Ahausen heizte die Lumpenkapelle Lääätz Fääätz aus Frickingen im vergangenen Jahr ein. Die Dreckspringer aus Frickingen tanzten bei der Veranstaltung, die bei Narren aus der gesamten Region sehr beliebt ist, mit.

Video: Jan Manuel Heß

Die Froschenkapelle sorgte in Radolfzell im vergangenen Jahr auf dem Marktplatz für schöne Momente. Besonders ihr Verteilerfinger, bei dem die Besucher freilich mitgetanzt haben, hat schon lange Kultstatus in der Stadt.

Video: Jarausch, Gerald

Die Urviecher Guggenmusik aus Bad Dürrheim brachte 2020 beim Häsabstauben Stimmung in den Saal. In diesem Jahr konnte das Häsabstauben am 6. Januar nur virtuell stattfinden.

Video: Naiemi, Sabine

Die Clowngruppe vom Narrenverein Schneckenburg zeigte im vergangenen Jahr am Schmotzigen Dunschdig in Konstanz auf der Markstätte, dass sie nicht nur lustig ist – sondern auch musikalisch.

Video: Eva Marie Stegmann

Am selben Tag rockte auf der Marktstätte in Konstanz auch die Kaputte 13 aus Kirchen-Hausen. Das Video ist einfach zauberhaft!

Video: Eva Marie Stegmann

Guggenmusiken sind nur an der Fasnacht passend? Das stimmt nicht so ganz, denn nach der Fasnet geht es ja bekanntlich schon wieder dagegen. Daher durfte auch handgemachte Guggenmusik aus Villingen-Schwenningen bei der Schwenninger Kulturnacht 2019 nicht fehlen. Von ihren Ständen vor dem City Rondell aus zogen die Fetzä Bätscher und die Krawazi Ramblers immer wieder durch die Stadt und heizten an unterschiedlichen Orten den Besuchern ein.

Video: Fröhlich, Jens

Beim 30. Open-Air-Guggen-Festival der Roli-Guggers in Laufenburg im vergangenen Jahr gab es vier Hauptbühnen. Die Musiken marschierten aber trotzdem auch durch die Straßen – so wie hier die Dachkirnerpfiefer St.Peter auf dem Laufenplatz.

Video: Julia Becker

Beim Laufenburger Open-Air-Guggen-Festival waren auch die GuggeVamps aus Überlingen dabei – bei ihrem Auftritt mangelte es an Publikum definitiv nicht.