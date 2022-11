Zugreisende im Südwesten müssen sich ab Mittwoch für unbestimmte Zeit wieder auf Behinderungen einstellen. Grund ist, dass die Lokführergewerkschaft GDL zum fünften Mal Lokomotivführer, Zugbegleiter, Werkstattmitarbeiter, Ausbilder, Mitarbeiter des SWEG-Kundencenters und Disponenten der SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH (SWEG) und der SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS) zu einem Streik ab 3.00 Uhr morgens aufgerufen hat.

Streikende bleibt zunächst offen

Das Ende des Streiks bleibe zunächst offen, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag. Schon in den vergangenen Wochen hatte die GDL mehrfach zu Warnstreiks und nach erfolgter Urabstimmung zu Streiks bei der SWEG aufgerufen. Die GDL will laut ihrem Bundesvorsitzenden Claus Weselsky keine tarifliche Ungleichbehandlung in den Unternehmen SWEG und SBS zulassen. (dpa/lsw)