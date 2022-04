Was rundet einen gelungenen Ausflug im Frühjahr oder Sommer ab? Richtig – ein gemütliches Beisammensein mit kühlen Getränken und leckerem Essen. Das ist in den vielen schönen Biergärten in der Region zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein möglich. Wir stellen Ihnen eine Auswahl vor.

Biergärten im Kreis Konstanz

Toller Ausblick am Laurentiushof in Hilzingen. | Bild: Albert Bittlingmaier

Ob direkt am Ufer des Bodensees oder mit schönem Blick auf die Hegau-Berge – der Kreis Konstanz bietet allerlei tolle Einkehrmöglichkeiten. Die schönsten Biergärten rund um Konstanz, Radolfzell, Singen und Stockach finden Sie hier.

Biergärten im Schwarzwald

Das Gasthaus Breitbrunnen in Unterkirnach. | Bild: Jochen Hahne (Archivbild)

Gemütliches Beisammensein bei der Erlebnisbrauerei oder im Naturschutzgebiet: Auch der Schwarzwald hat in Sachen Einkehrmöglichkeiten einiges zu bieten. Die schönsten Biergärten zwischen Schwarzwald, Baar und Heuberg finden Sie hier.

Biergärten im Bodenseekreis

Der Lammgarten in Friedrichshafen. | Bild: Lena Reiner (Archivbild)

Ob mit der Familie am Hafen mit Blick auf den See oder in gemütlicher Runde im Höhengasthof: Der Bodenseekreis lädt mit seinen vielen Einkehrmöglichkeiten nach einem Ausflug zum Verweilen ein. Die schönsten Biergärten rund um Friedrichshafen, Überlingen und Markdorf finden Sie hier.

Biergärten am Hochrhein

Der Außenbereich des Gasthofs Küssaburg. | Bild: Andrea Böhringer (Archivbild)

Vom Brauereigasthof bis zur Küssaburg: Am Hochrhein warten zahlreiche Möglichkeiten, um den Frühjahrs- oder Sommertag bei kühlen Getränken und leckeren Speisen ausklingen zu lassen. Die schönsten Biergärten rund um Waldshut-Tiengen, Bad Säckingen und den Hotzenwald finden Sie hier.

Biergärten Linzgau

Spaß für Groß und Klein gibt es im Jägerhof Pfullendorf. | Bild: Siegfried Volk (Archivbild)

Auch im Linzgau gibt es viele tolle Plätze, um bei Speis und Trank im Freien eine entspannte Zeit mit der Familie oder Freunden zu verbringen. Die schönsten Biergärten rund um Meßkirch und Pfullendorf finden Sie hier.