Wo wird besonders oft gestohlen? Ist die Angst vor einem Einbruch gerechtfertigt? Und warum hat die Polizei ausgerechnet in Rust im Jahr 2019 so viele Drogendelikte verzeichnet wie nirgendwo sonst in Baden-Württemberg? Wir haben die Polizeiliche Kriminalstatistik aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Alle Zahlen können Sie auch für Ihren Heimatort anschauen.

Wird in der Stadt mehr eingebrochen als auf dem Land?

Ist die Wohnungstür abgeschlossen oder nicht? Sind die Fenster alle geschlossen oder gekippt? Vorsicht ist immer angebracht, aber wo ist die Furcht vor Einbrechern wirklich gerechtfertigt – und wo in der Region ist die Lage im Vergleich ruhig? Hier können Sie es herausfinden.

Baden-Württemberg Wird in der Stadt mehr eingebrochen als auf dem Land? So viele Einbrüche gab es in Ihrem Heimatort Das könnte Sie auch interessieren

So gefährlich sind die Straßen Ihres Heimatortes

Taschendiebstahl, Sachbeschädigung, sexuelle Belästigung – all das ist bitterer Alltag auf den Straßen Baden-Württembergs. Auch in der Region zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein kommen solche Straftaten vor. Wie oft das in Ihrem Heimatort der Fall ist und wo die Kriminalitätsrate besonders hoch ist, sehen Sie hier.

Baden-Württemberg So gefährlich sind die Straßen Ihres Heimatortes Das könnte Sie auch interessieren

In diesen Orten findet die Polizei die meisten Drogen

Die im Vergleich meisten Drogendelikte registriert die Polizei nicht in Stuttgart oder Mannheim, sondern in einer kleinen Gemeinde an der französischen Grenze. Welcher Ort das ist und wie viele Verstöße es in Ihrem Heimatort gibt, zeigt die Kriminalstatistik, die wir für Sie ausgewertet haben.

Baden-Württemberg Marihuana, Meth und Heroin: In diesen Orten findet die Polizei die meisten Drogen Das könnte Sie auch interessieren

So viele Diebstähle gab es in Ihrem Heimatort

Fahrräder, Geldbeutel, Süßigkeiten, Autos – vor Dieben ist nichts sicher. Dieses Gefühl haben wir jedenfalls häufig. Wie viele Diebstähle es in Ihrem Heimatort tatsächlich gab, verrät die Kriminalstatistik, die wir für Sie ausgewertet haben.

Baden-Württemberg So viele Diebstähle gab es in Ihrem Heimatort Das könnte Sie auch interessieren

So viel Gewalt gibt es in Ihrem Heimatort

Es sind die dunklen Seiten unserer Zivilisation: Mord, Totschlag, Vergewaltigung, schwere Körperverletzung. All dies zählt in der Polizeilichen Kriminalstatistik in den Bereich der Gewaltkriminalität. Auch in den Dörfern und Städten von Baden-Württemberg kommen diese harten Straftaten vor. Wie häufig, können Sie hier herausfinden.