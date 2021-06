Schweiz vor 36 Minuten

Einblicke in die Schweizer Auto-Poser-Szene: Warum gerade der Kreis Konstanz ihr Lieblingstreffpunkt ist und wie sie sich koordinieren

Nach dem Katz- und Mausspiel am vergangenen Samstag zwischen der deutschen Polizei und großteils Schweizer Tunern und Posern hat sich der SÜDKURIER in der Szene beiderseits des Rheins umgehört, warum Südbaden so eine große Anziehungskraft gerade auf schweizerische Autoliebhaber ausübt. Sie sprechen auch darüber, was am kommenden Wochenende ansteht und warum sie sich teils missverstanden fühlen.