Friedrichshafen vor 1 Stunde

Ein Wirt verklagt das Finanzamt – weil seiner Meinung nach der Staat bei vielen Gastronomen zu wenig Steuern eintreibt

Klaus Baldauf ist Steuerrechts-Anwalt und Gastronom am Bodensee. Er verklagt die Finanzbehörden – aber nicht weil sie zu viel, sondern im Gastronomie-Bereich durch technische Defizite zu wenig Steuern einziehen. Am 16. September wird der Fall in der höchsten Instanz verhandelt – das Urteil könnte gravierende Folgen haben.