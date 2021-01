Kirche Nur für Abonnenten vor 31 Minuten

Ein Leben für die Kirche, eine Leben für die Kinder: Die letzten zwei Ordensfrauen verlassen das Dorf Erzingen. Es ist ein schwerer Abschied

Nach dem Krieg waren katholische Schwestern in vielen Orten präsent. Nun ziehen sie sich aus der Fläche zurück – auch das Duo Sabina und Itta in Erzingen im Kreis Waldshut. Sie kehren zurück in ihr Mutterhaus nach Hegne. Zuvor ziehen sie Bilanz und berichten aus ihrem ungewöhnlichen Leben.