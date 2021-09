Bundestagswahl 09. September 2021, 15:14 Uhr

Diese Kandidaten aus den Wahlkreisen in der Region wollen in den Bundestag

Am 26. September 2021 wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Welche Kandidaten in den sechs Wahlkreisen unserer Region am Bodensee, im Schwarzwald und am Hochrhein antreten, finden Sie hier im Überblick. In detaillierten Steckbriefen stehen alle Kandidaten der sechs im Parlament vertretenen Parteien zu Politik und Persönlichem Rede und Antwort.