Wandern zählt nicht immer zu den Lieblings-Beschäftigungen von Kindern. Vielleicht aber doch, wenn sie dabei spielerisch die Region mit ihrer Natur und Geschichte entdecken können. Neugierig? Wir stellen Ihnen die sieben schönsten Wandertouren für Familien zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein vor.

1. Wandern mit Kindern: Von der Lochmühle durchs Krebsbachtal

Fruhling im Krebsbachtal. | Bild: FEZE

Der Premium-Wanderweg im Krebsbachtal führt am gurgelnden Bach entlang. Die Lochmühle in Eigeltingen dient als Ausgangspunkt und lohnt sich für große und kleine Traktorfreunde. Wir stellen Ihnen eine spannende Tour in der Nähe des Erlebnisbauernhofs vor – und die passende Wanderkarte finden Sie hier direkt zum Download.

2. Familien-Wanderung: Beeindruckende Alpensicht ohne große Höhenunterschiede

Das Fürstenbergische Schloss ist Schaustück des Ortes Heiligenberg. | Bild: Thomas Bichler

Auf Wanderwegen die Heimat entdecken – das geht in Heiligenberg sogar ohne Höhenunterschiede. Unsere Tour ist bestens für Familien mit Kindern geeignet, denn sie ist eine echte „Turnschuhwanderung“, die auf (fast) durchweg breiten und bequem begehbaren Forst- und Feldwegen verläuft und die sich nach Belieben abkürzen und verlängern lässt. Hier gibt‘s mehr Infos und die passende Wanderkarte zum Download.

3. Wandertour als Familie: Auf ins Bodensee-Hinterland zwischen Kunst, Wald und Streuobstwiesen

Die romanische Kapelle St. Oswald und Otmar aus dem 12. Jahrhundert gehört zu den ältesten Gotteshäusern am Bodensee. | Bild: Thomas Bichler

Auf der Wanderroute zwischen Meersburg und Hagnau ist für die ganze Familie etwas geboten: Weit abseits der vielbegangenen – und vielbefahrenen – Wege lässt sich das Hinterland des Bodenseeufers wunderbar erkunden. Ein Mix aus Kunstschätzen, Wald, Streuobstwiesen und Weinbergen bilden den Rahmen und machen die Wanderung zu einer spannenden Erlebnistour. Hier finden Sie mehr Infos und die passende Wanderkarte zum Download.

4. Wandern mit Kindern: Durchs Hochmoor zum Fußballgolf

Die familienfreundliche Strecke führt durch das zweitgrößte Moorgebiet in Südwestdeutschland. | Bild: bichel

Nach einer spannenden Wandertour durch das zweitgrößte Moorgebiet in Süddeutschland mit seltenen Tieren und Pflanzen können Freizeitkicker dann beim Fußballgolf in Pfullendorf Ballgefühl zeigen. Wir stellen Ihnen eine spannende Tour vor. Und die passende Wanderkarte finden Sie hier direkt zum Herunterladen.

5. Familienfreundliche Inselwanderung mit Escape-Room-Abenteuer

Die romanischen Kirchen inmitten der Kulturlandschaft der Insel Reichenau sind ein UNESCO Welterbe. Die Kirche St. Peter und Paul (Bild) wurde im Jahr 799 geweiht. | Bild: Bichler

Von der Wanderroute über die Insel Reichenau lohnt ein Abstecher in den Escape Room in Konstanz. Hier kann nur derjenige entkommen, der den Kopf einschaltet. Zusammenarbeiten ist der Schlüssel – Spaß macht das nicht nur Rätselfüchsen. Wir stellen Ihnen eine spannende Tour vor – inklusive passender Wanderkarte zum Download.

6. Familienfreundliche Wanderroute: Durch die Wehraschlucht in eine märchenhafte Höhle

Die Wehraschlucht gehört zu den wildesten und eindrucksvollsten Tallandschaften in den deutschen Mittelgebirgen. | Bild: Bichler

Im Hotzenwald können kleine und große Wanderer nicht nur wildromantische Schluchten entdecken, sondern unter Tage auch die märchenhafte Erdmannshöhle. Dort leben tief in der Erde kleine Erdmännlein und Erdfrauen. So zumindest die alte Sage, die der Tropfsteinhöhle ihren Namen gibt. Mehr Infos zur familienfreundlichen Tour und die passende Wanderkarte zum Herunterladen und Ausdrucken gibt‘s hier.

7. Wandertour mit Kindern: Wald, Wasserfälle und das Abenteuer Hochseilgarten

Der Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad mit beeindruckenden Aussichten führt Wanderer und Spaziergänger in die Geschichte des Baus und den laufenden Betrieb der Schwarzwaldbahn zwischen Hornberg, Triberg und St. Georgen ein. | Bild: Stadt Triberg

Der Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad hat jede Menge Spannendes für Familien zu bieten: Im Hochseilgarten Triberg eifern Kinder den Eichhörnchen nach. Nebenan sorgen Deutschlands höchste Wasserfälle für große Augen, nicht nur bei den Kleinen. Mehr zur Tour und die passende Wanderkarte zum Download finden Sie hier.