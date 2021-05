Katholische Kirche Nur für Abonnenten vor 45 Minuten

Die Regenbogenflagge ist schon bestellt: Zwei Pfarrer aus der Region erteilen am Montag homosexuellen Paaren den Segen

Der katholische Pfarrer Armin Nagel vom Bodanrück und sein Kollege Ulrich Hund in Markdorf ernten für ihre Haltung Zustimmung. Der Erzbischof lässt sie gewähren, obwohl die beiden gegen ein Verbot aus Rom handeln. Am 10. Mai segnen sie jeden, der es will, egal welche sexuelle Orientierung er oder sie hat.