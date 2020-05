Veröffentlicht am 17. Mai 2020

Vor zwei Jahren brannten im Europa-Park die „Piraten von Batavia“ ab. Derzeit läuft der Wiederaufbau des Fahrgeschäfts. Im Sommer soll er fertig sein. Als deutschlandweit erstes Medium durfte der SÜDKURIER in einen Bereich der Attraktion, der schon fast fertig ist. Bild: Dose, Dominik

Der Europa-Park ist ungewohnt still in diesen Tagen. Wegen Corona dürfen erst ab 29. Mai wieder Besucher auf das Gelände. Doch an einem Ort ist schon jetzt viel los – auf der Baustelle der „Piraten von Batavia“. Vor zwei Jahren