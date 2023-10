Konstanz vor 44 Minuten

1,5 Millionen Euro für den Nachtfalter: Warum ist Forschung so teuer?

Eine Biologin der Universität Konstanz bekommt eine hohe Förderung. Damit will sie den Orientierungssinn von Nachtfaltern erforschen. Warum kostet das so viel? Und wie wird Forschung an den Universitäten finanziert?