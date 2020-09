Claus Kittsteiner ist pensionierter Lehrer. Die Flüchtlingskrise beschäftigt ihn seit Jahren. Aber er findet, man muss mehr tun, als die Zustände an Europas Außengrenzen furchtbar zu finden. Und packt selbst vor Ort an. Im Interview erzählt er, warum.

Claus Kittsteiner klingt aufgeregt am Telefon, verliert sich immer wieder in seinen Erzählungen über die Flüchtlinge auf Lesbos. Das Lager in Moria kennt er gut – denn er hat es selbst besucht und den Menschen dort zu helfen versucht. Das