Abschiebung vor 18 Minuten

Chancen statt Abschiebung für fleißige Flüchtlinge: Was das in der Praxis bedeutet

Wer in Deutschland nur geduldet wird, kann selbst wenn er arbeitet jederzeit abgeschoben werden. Das ist auch für die Arbeitgeber ein Problem. Ein Besuch in der Region zeigt, was sich nun ändert.