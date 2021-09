Auch in Baden-Württemberg schlägt das Ergebnis der Bundestagswahl hohe Wellen: Die Landesverbände der Parteien scheuen sich nicht vor deutlichen Aussagen zum sich abzeichnenden Ergebnis.

Nach dem Kirchgang der Wahlgang – zumindest beim politischen Spitzenpersonal von Grünen und CDU in Baden-Württemberg ist die Welt auch am Sonntag der Bundestagswahl noch in Ordnung. Neben Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zuhause