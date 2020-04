Wer im Einzelhandel an der Kasse steht, ist ein stiller Held. Eindrücke aus einer Bäckerei in Engen.

Ohne sie geht nichts. Tausende von Verkäuferinnen und wenigen Verkäufern stehen in diesen Tagen an den Kassen ihren Kunden gegenüber. Zu Recht gelten sie als Stille Heldinnen und Helden, die ihre Arbeit nicht im Hausbüro erledigen können, sondern an