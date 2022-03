Ärztemangel vor 1 Stunde

Aufs Land statt in die Stadt: Warum zwei Nachwuchsärzte in Immenstaad dem Trend trotzen

Kein Arzt will aufs Land? Maren Schwarz-Erfurth und Detlef Hoernecke schon. Seit Oktober führen sie eine Praxis am Bodensee. Sie erklären, warum ländliche Lage kein Problem sein muss und was stattdessen entscheidend ist.