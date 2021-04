Singen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Alle Klassenstufen kehren mit Testpflicht in die Schulen zurück: Ein Singener Gymnasium zeigt am ersten Präsenztag, wie das klappen kann

Die Ankündigung des Präsenzunterrichts kam kurzfristig: Binnen einer Woche mussten Tests an die Schulen gebracht, Lehrer und Schüler auf das Testen und den Wechselunterricht vorbereitet werden. Wie gut hat das geklappt? Besuch am Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen – ohne Chaos, aber samt positivem Befund, erschöpften Lehrern und Nasenbluten.