Erdbeben gibt es in Baden-Württemberg fast jeden Tag. Oftmals liegt der Ursprung der Beben in der Region zwischen Bodensee und Hochrhein. Hier finden Sie alle Erdbeben der letzten Jahrzehnte.

Seit 1994 hat der Landeserdbebendienst mehr als 5000 Beben in Baden-Württemberg und dem angrenzenden Ausland gemessen. Die Epizentren, also der Ursprung der Beben, finden Sie in der Karte. Mit dem Schieberegler unten können Sie einzelne Monate seit