Neben den gerade in Kraft getretenen Lockdown-Regeln wird es ab Sonntag weitere neue Corona-Vorschriften im Land geben. Eine Musterverordnung des Bundes zu Quaratäneregeln soll umgesetzt werden – der Umgang mit Risikogebieten wird neu geregelt. Noch ist die genaue Ausgestaltung nicht festgelegt. Einfacher wird es aber nicht werden.

In den baden-württembergischen Grenzregionen nahe der Schweizer, österreichischen und französischen Grenze wird mit bangem Blick auf den 8. November geschaut. Dann sollen in den Bundesländern neue Einreise-Quarantäne-Verordnungen in Kraft treten.