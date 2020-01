Noch ist die Brandursache nicht geklärt, da sprechen die Eigentümer der Taube Tonbach in Baiersbronn von Wiederaufbau: So bald wie möglich soll wieder Gourmetküche angeboten werden. Doch vor allem der immaterielle Schaden ist immens – neben dem Gebäude wurden zahlreiche Erinnerungsstücke und historische Gegenstände unwiderbringlich zerstört. Hoffnung gibt es noch für das kostbare Gästebuch.

Heiner Finkbeiner schaut vom Eingangsbereich seines Fünf-Sternehotels auf die andere Straßenseite und weiß nicht so recht, wohin schauen und was sagen. Der 71-jährige Patron der Traube Tonbach in Baiersbronn blickt auf das, was einmal das Stammhaus