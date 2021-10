Geld vor 1 Stunde

Vor allem Handwerker und andere Selbstständige profitieren: Wie man als Rentner Beiträge für die Krankenkasse sparen kann

Viele Selbständige wie etwa Handwerker bleiben beim Eintritt in den Ruhestand freiwillig in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Geld kann jedoch sparen, wer rechtzeitig in die „Krankenversicherung der Rentner“ (KVdR) wechselt. Wir erklären, auf was Sie achten müssen.