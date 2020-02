Das neuartige Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Das Singener Institut für Labormedizin hat einen Test entwickelt, der nachweisen kann, wenn ein Patient erkrankt ist. Ein Besuch in den Räumen, die einem Hochsicherheits-Trakt gleichen.

Nur wenige medizinische Labore in Baden-Württemberg sind in der Lage, Verdachtsfälle einer Coronavirus-Infektion zu diagnostizieren. Das Institut für Labormedizin in Singen ist eines davon. Vor kurzem wurde hier ein Verfahren zum Nachweis des