Der Konzern informiert die Belegschaft über die Sparmaßnahmen. In Deutschland können 7500 Stellen wegfallen. Der Betriebsrat will kämpfen.

Deutschlands drittgrößter Automobilzulieferer ZF steht vor den umfangreichsten Stellenstreichungen seit Jahrzehnten. Wie aus einem internen Schreiben des ZF-Vorstands an die Belegschaft hervorgeht, das dem SÜDKURIER vorliegt, will das Unternehmen in