Jürgen Koberstein baut mit seiner Ehefrau Bettina Punin-Koberstein den teuren Speisepilz an. Ihr Ziel ist es, Trüffel aus Deutschland als Markt zu etablieren. Wir besuchen das Ehepaar auf seiner 1,5 Hektar große Plantage in Engen.

In schnellem Tempo sucht Moustache den Boden zwischen den Bäumen im Engener Stadtteil Neuhausen ab, die Nase immer auf dem Boden. Dann bleibt der Hund ruckartig stehen. Er hat seinen Job für diesen Moment erledigt. Was ihn so interessiert hat, wird