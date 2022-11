Meinung vor 4 Stunden

Lieber Herr Flick, es gibt nur eines, was Sie jetzt tun können!

Unser Sportredakteur Dirk Salzmann schreibt diese Woche einen Brief an Bundestrainer Hansi Flick. Für die WM in Katar hat unser Autor eine klare Erwartungshaltung an die deutsche Mannschaft.