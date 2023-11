Wetten, dass..? vor 8 Minuten

Das sahen die TV-Zuschauer nicht: So erlebte ich die letzte Show von Thomas Gottschalk in Offenburg

Da melden sich selbst uralte Bekannte: Online-Redakteur Tobias Kaiser saß bei „Wetten dass..?“ im Saal. Was dort alles passierte – und warum das Publikum nicht nur wegen Take That so gerne Zuckerwatte wollte.