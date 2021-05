Der Rhein Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Über die Alpen sollten Lastkähne fahren: Wie die Schweiz beinahe zum Knotenpunkt des internationalen Seehandels geworden wäre

Die verrückten Pläne des Pietro Caminada sind nur ein Kapitel in der langen Geschichte des Rheins: Hans Jürgen Balmes erzählt von einem Fluss, in dem sich unsere Geschichte spiegelt wie in keinem anderen Gewässer.