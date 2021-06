Ravensburg vor 1 Stunde

Selbst beim Erholen im Stadtpark achten wir noch darauf, uns zu optimieren: Warum es vielen so schwer fällt, einfach mal Pause zu machen

Unser Kampf gegen den Krampf geht weiter: Das Kunstmuseum Ravensburg zeigt in einer neuen Ausstellung, was an der Auszeit so tückisch ist.