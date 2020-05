Vorwürfe gegen Domingo, Wedel und andere werfen die Frage auf: Warum so spät? Die Autorin Inès Bayard liefert in ihrem Roman „Scham“ eine Antwort.

In einer weitgehend tabubefreiten Öffentlichkeit, die in Talkshows ihre intimsten Angelegenheiten auszudiskutieren und in Unterhaltungsformaten selbst die letzte Schamgrenze noch lustvoll zu überwinden versteht: Wie kann es da geschehen, dass Opfer