Theater vor 1 Stunde

Wie Linke sich selbst zerlegen

Statt Rechtspopulisten zu bekämpfen, belehren die Linken einander in moralischer Korrektheit. Ödön von Horváths Stück „Italienische Nacht“ am Schauspiel Stuttgart zeigt: In Wahrheit ist jeder sein eigener Faschist.