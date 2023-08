Daten-Story Veröffentlicht am 18. August 2023

Eis gehört zum Sommer, auch in der Schweiz. Aber woher kommt das Eis aus in unserem Nachbarland? Dieser Fakten-Freitag zeigt, aus welchen Ländern die Schweiz am meisten Speiseeis importiert.

Bild: stock.adobe.com/ Selina Rudolph