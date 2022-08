Kreuzlingen vor 3 Stunden

Neue Details nach rätselhaftem Tod auf Kreuzlinger Sportplatz: Jetzt sollen Videos helfen

Was geschah in der Nacht auf Sonntag mit einem 23-Jährigen in Kreuzlingen? Am Ende war der Mann tot, doch bis jetzt ist nicht bekannt, wieso. Klar ist nun aber, dass er verletzt war – und es gibt weitere Indizien.