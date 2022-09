Visual Story Veröffentlicht am 03. September 2022

Der italienische Maler verbrachte ein Viertel seines Lebens in Schweizer Bergdörfern. Der Schriftsteller Michael Krüger untersucht, warum seine Bilder noch heute so faszinieren. Wir zeigen einige davon.

Inszenierung? Instagram? Weit, weit weg: Diese „Bündnerin am Brunnen“ fühlt sich 1887 beim Trinken noch sichtlich unbeobachtet. Dabei weiß sie natürlich ganz genau, dass sie gerade gemalt wird.| Bild: Wikipedia

Diese herrliche Natur, diese heile Welt! Aber ist sie überhaupt so heil hier oben an der Baumgrenze? Giovanni Segantini (1858-1899) hat ganze 13 Jahren, mehr als ein Viertel seines kurzen Lebens im Schweizer Hochgebirge verbracht.Erst in Savognin,