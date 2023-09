Kanton Aargau vor 1 Stunde

Ein Influencer soll Einkaufstouristen in Brugg halten

Der Neumarkt in Brugg will in sozialen Netzwerken das Interesse kaufkräftiger Kunden am Einkaufszentrum und dessen Geschäften wecken. Damit soll so manche Einkaufstour im Deutschen unterbleiben.