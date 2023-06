Kunst vor 17 Stunden

Der Menschenmacher von Schaffhausen: Wie Marcel Nyffenegger täuschend echte Figuren erschafft

Monatelang arbeitet der Schweizer Präparator Marcel Nyffenegger an seinen lebensechten Figuren. Dann entlässt er sie in Ausstellungen. Wir haben den Spezialisten in seinem Atelier besucht und zeigen, wie er arbeitet.