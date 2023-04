Daten-Story Veröffentlicht am 19. April 2023

Wie gefährlich ist es in unserem Nachbarland? Eine SÜDKURIER-Datenauswertung der Schweizer Polizeilichen Kriminalstatistik zeigt, wo es in der Schweiz am meisten Gewalttaten gibt.

Auch in der Schweiz fliegen hin und wieder die Fäuste, vor allem in einem grenznahen Bezirk. | Bild: Adobe Stock/michaklootwijk