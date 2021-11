Hochrhein/Schweiz 02. November 2021, 06:30 Uhr

Das Gesundheitszentrum Fricktal hat genügend Pflegekräfte – dank der Grenzgängerinnen und Grenzgänger

Der Mangel an Pflegekräften ist nicht nur in Deutschland ein Problem: In der Schweiz sind mehrere tausend Stellen im Pflegebereich nicht besetzt. Beim Gesundheitszentrum Fricktal hat man bislang Glück – auch, weil 28 Prozent des Personals aus Deutschland stammt. Doch auch aus Rheinfelden/CH heißt es: Der fehlende Nachwuchs macht Sorgen.