Die Pläne für das 200 Hektar große Schweizer Gewerbegebiet Sisslerfeld gegenüber von Bad Säckingen nehmen weiter Form an: Der Schweizer Pharmazulieferer Bachem hat nun einen zusätzlichen Standort für den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in der Nordwestschweiz gesucht und siedelt sich im Sisslerfeld an.

500 Arbeitsplätze – oder sogar mehr

Das hat das Unternehmen mit Stammsitz in Bubendorf (Kanton Baselland) sowie der Kanton Aargau am Mittwoch mitgeteilt. In den nächsten Jahren sollen hier zunächst hochqualifizierte 500 Arbeitsplätze entstehen – langfristig könnten es sogar bis zu 3000 werden. Das börsennotierte Unternehmen will bis 2030 rund 750 Millionen Schweizer Franken an dem neuen Standort investieren.

Was ist das Sisslerfeld? Mit rund 200 Hektar bietet das Sisslerfeld – das sich über die vier Gemeinden Eiken, Münchwilen, Sisseln und Stein erstreckt – das größte zusammenhängende Arbeitsplatzgebiet im Kanton Aargau. Rund 85 Hektaren davon sind noch unbebaut und bieten kurz-, mittel- und auch langfristige Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen. Die Planer rechnen mit 5000 bis 10.000 neuen Arbeitsplätzen. Weitere Informationen zu den Plänen und wie das Sisslerfeld einmal aussehen könnte gibt es unter: www.sisslerfeld.ch

Mit dem etappenweisen Kauf eines unbebauten Grundstücks von dem dort bereits ansässigen Unternehmen DSM hat Bachem in der Gemeinde Eiken einen weiteren Standort für das geplante Wachstum gefunden. Voraussichtlich ab Ende des Jahrzehnts wird Bachem im Sisslerfeld produzieren und mehr als 500 zusätzliche hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen.

Ein Meilenstein fürs Sisslerfeld

„Die Ansiedlung von Bachem ist ein wichtiger Meilenstein bei der nachhaltigen Entwicklung des Sisslerfelds als Arbeitsplatzgebiet“, teilt der Kanton Aargau nun mit.

Die 200 Hektar große Fläche sieht der Kanton als „Leuchtturm-Projekt“ und hat deshalb im Sommer einen Ideenwettbewerb zur Gestaltung des Industrie-Areals gestartet. Noch im Oktober sollen Ergebnisse und Gewinner präsentiert werden.

Was stellt Bachem her? Das Schweizer Unternehmen Bachem ist auf die Entwicklung und Herstellung von Peptiden und Oligonukleotiden spezialisiert – das sind komplexe Moleküle, die als medizinische Wirkstoffe für die Pharmaindustrie hergestellt werden. Bachem zählt bereits zu den Marktführern, will seine Position im stark wachsenden Markt aber weiter ausbauen. Der neue Produktionsstandort im Sisslerfeld spielt hierbei eine wichtige Rolle. Aktuell hat das Unternehmen weltweit 1100 Mitarbeiter.

Erst vor einem Monat hat der Konzern DSM auf dem Sisslerfeld eine Investition im zweistelligen Milliardenbereich in eine neues Entwicklungsgebäude begonnen. 20 Mitarbeitende werden in dem Gebäude tätig sein.

DSM bezeichnet den Standort auf dem Sisslerfeld als „weltweit größten Vitamin-Produktionsstandort, Entwicklungszentrum und Ideenschmiede“, wo Vitamine, vor allem der Typen A und E, Carotinoide, Folsäure und pharmazeutische Wirkstoffe hergestellt werden. Etwa 1000 Mitarbeitende sind derzeit am Standort Sisslerfeld beschäftigt. Die Produktionsanlagen gehören nach DSM-Angaben zu den größten ihrer Art weltweit.

Wie sich die Region auf das Wachstum einstellt

Für die Weiterentwicklung des Sisslerfelds plant der Kanton in enger Zusammenarbeit mit den vier Gemeinden etappenweise die Schaffung attraktiver marktfähiger Baufelder.

Es wird eine nachhaltige und für die gesamte Region positive Entwicklung angestrebt, die auch Aspekte wie Verkehr, Landwirtschaft, Umwelt und Biodiversität berücksichtigt.

Der Aargauer Regierungsrat Dieter Egli, des Departements Volkswirtschaft und Inneres, freut sich sehr über den Zuzug von Bachem in den Kanton Aargau: „Dass Bachem als renommiertes, international ausgerichtetes Unternehmen der Life-Sciences-Industrie vom Wirtschaftsstandort Nordwestschweiz und auch vom Sisslerfeld überzeugt ist, bestätigt das große Potenzial dieses Gebiets.

Gleichzeitig macht es deutlich, wie wichtig es ist, die Grundstücke im Sisslerfeld rasch zur Markt- und Baureife zu führen, um weitere wert-schöpfungsstarke Unternehmen für eine Ansiedlung im unteren Fricktal zu gewinnen.“ Verena Rohrer, Leiterin der kantonalen Standortförderung ergänzt: „Diese große Neuansiedlung zeigt, dass es sich lohnt, sich für einen attraktiven Wirtschaftsstandort einzusetzen.“