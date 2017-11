vor 1 Stunde dpa Rastatt/Berlin Ursache der Rheintalbahnsperrung soll im Frühjahr 2018 feststehen

Die Deutsche Bahn will die Ursache der Rheintalbahnsperrung in diesem Sommer bis spätestens Frühjahr 2018 klären. Man peile eine Vorstellung der Ergebnisse im März oder April an, sagte ein Sprecher am Montag in Berlin.