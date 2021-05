Sigmaringen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Zu Besuch in Laiz: Wie Johannes Kretschmann den Sprung in die große Politik schaffen will

Johannes Kretschmanns Name steht für den ersten grünen Ministerpräsident in Deutschland. Nun kandidiert der Sohn von Winfried Kretschmann für den Bundestag. Doch wie will er das schaffen? Ortsbesuch bei dem 42-jährigen in seiner Heimat Sigmaringen-Laiz.