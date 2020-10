Corona Nur für Abonnenten vor 34 Minuten

Wie hat sich die Behandlung von Corona-Patienten seit dem Frühjar geändert? Ein Donaueschinger Klinikarzt erklärt es

Das Corona-Virus ist nicht verschwunden, das zeigen die steigenden Zahlen der vergangenen Tage. In den Kliniken der Region kommen wieder die ersten Patienten an, die die Krankheit nicht alleine besiegen können. Wie der Pneumologe Hinrich Bremer mit der Pandemie umgeht und was er über Covid-19 gelernt hat.