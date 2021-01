Konstanz/Bernau Nur für Abonnenten vor 35 Minuten

Wie ein 23-jähriger Konstanzer Sportstudent Alexej Nawalny nach knapp drei Wochen künstlichem Koma wieder fit gemacht hat

Björn Leber studiert an der Universität Konstanz Sportwissenschaften und arbeitet als Personal Trainer. Sein bisher prominentester Klient: Alexej Nawalny. Von Oktober bis Dezember 2020 trainierte der gebürtige Schwarzwälder den russischen Politiker drei bis vier Mal pro Woche. Mit uns hat Leber nun über diese aufregende Zeit gesprochen. Wie er das Training mit Nawalny erlebt und was ihn so fasziniert hat.