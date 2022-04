Die Debatte um die Impfpflicht währte lange – an diesem Donnerstag aber soll im Bundestag abgestimmt werden. Wie die Abgeordneten aus der Region abstimmen wollen, lesen Sie schon jetzt hier.

Die Corona-Regeln sind bis auf die Maskenpflicht in Krankenhäusern, Pflegeheimen und in öffentlichen Verkehrsmitteln bereits gefallen, ein Ende der Quarantänepflicht wird diskutiert. Dennoch wird der Bundestag an diesem Donnerstag über die