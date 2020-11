Corona Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Sinkende Coronazahlen: Hat die Schweiz ohne Lockdown mehr Erfolg als Deutschland mit Lockdown?

Die Schweiz hat lange gezögert, bis auf Bundesebene verschärfte Maßnahmen zum Infektionsschutz beschlossen wurden. Doch Restaurants und Freizeiteinrichtungen dürfen in vielen Kantonen geöffnet bleiben – und die Corona-Zahlen sinken trotzdem. Ist die laschere Strategie also aufgegangen? Ganz so einfach ist es nicht.