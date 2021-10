Baden-Württemberg vor 2 Stunden

Was sich die Landesregierung von der neuen Marketing-Kampagne „The Länd“ verspricht

Ministerpräsident Winfried Kretschmann persönlich stellte in Stuttgart die Kampagne „The Länd“ vor. Der Südwesten will damit vor allem Fachkräften anlocken. Das Land lässt sich die Aktion 21 Millionen Euro kosten, was Kritik beim Bund der Steuerzahler und der Opposition im Landtag auslöst.