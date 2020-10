Landwirtschaft Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Warum wird eine junge Frau heute noch Bäuerin? Die 19-jährige Christiane Fricker muss da nicht lange nachdenken

Christiane Fricker wuchs auf einem Hof in Oberschwaben auf. Die 19-Jährige will bald den elterlichen Hof in der Nähe von Tettnang übernehmen. Das war für sie immer klar. Obwohl der Beruf des Landwirts keinesfalls einfacher geworden ist.